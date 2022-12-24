محمد رمضان يطرح أغنية «على وضعنا» مع أحمد عدوية ونجله أول يناير

أعلن الفنان محمدر رمضان، تعاونه مع أحمد عدوية ونجله محمد عدوية، وذلك في فيديو كليب جديد يحمل اسم على وضعنا.

محمد رمضان يعلن موعد طرح الأغنية الجديدة

ونشر رمضان، صورة له رفقة أحمد عدوية ونجله، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق عليها: «استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب على وضعنا مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم وكل سنة وأنتم طيبين».

محمد رمضان يقوم ببطولة مسلسل العمدة

ويشارك رمضان في بطولة مسلسل «العمدة» مع زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، وأحمد داش، ودعاء حكم، وعصام السقا، وأحمد فهيم، وبيومي فؤاد، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.