خالد شقير يكشف لـ«التاسعة»: باريس تعرضت لأحداث لم تشهدها منذ ربع قرن

قال خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الإصابة التي تعرض لها اليوم، أثناء تغطية اشتباكات العاصمة الفرنسية باريس خفيفة، إذ تعرض للإصابة بواسطة حجر ألقى عليه من المتظاهرين في منطقة الظهر، كما تعرض لإصابة أخرى نتيجة عبوة من القنابل المسيلة للدموع، حيث تعرض للإصابة أسفل العين اليمنى.

وأضاف «شقير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد: «عندما علمت إدارة قناة القاهرة الإخبارية، طالبتني بالتوقف فورا عن البث المباشر، واستكمال العلاج والذهاب لتلقي العلاج، وأحمد الله على أنني بصحة جيدة».

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «مراسل قناة القاهرة الإخبارية، رئيس شرطة باريس التقى رؤساء الجمعيات الكردية، وطالبهم بأهمية الحيطة والحذر، وعدم اندلاع العنف، لكن العنف اندلع بصورة كبيرة جدا وكانت هناك أجواء لم أشهدها في فرنسا منذ ربع قرن، وكان هناك غضب كبير جدا من شباب الأكراد، وكان المتظاهرون موجودن بالآلاف، و95% منهم شباب».

وأشار، إلى أنّ الشرطة الفرنسية في البداية كانت لا تريد إطلاق القنابل المسيلة للدموع، لكنها لم تجد أمامها سوى تلك الطريق لتطويق المتظاهرين، لكن الأجواء تبدو هادئة الآن، مشيرًا إلى أنّ وزير العدل الفرنسي استقبل بعض أبناء الجالية الكردية في فرنسا.