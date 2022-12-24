إيمان الحصري: أتمنى شفاء خالد شقير.. و«القاهرة الإخبارية» قدمت تغطية مميزة لأحداث باريس

أعربت الإعلامية إيمان الحصري، عن تمنيها بالشفاء لخالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، الذي أصيب أثناء تغطيته لاشتباكات باريس بين قوات الأمن والمتظاهرين.

تواجد في قلب الحدث

وقالت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض على قناة DMC: «المراسل الصحفي الذي يتواجد في قلب الحدث، وبخاصة لو كانت أحداثا فيها اضطرابات ومظاهرات وإطلاق نيران تكون حياته معرضة للخطر بشكل أو بآخر، وعلى غير العادة، فإن لدينا زميلا في باريس يغطي المظاهرات التي بدأت بشكل سلمي ثم تحوَّلت إلى تكسير وفوضى، وتدخلت الشرطة».

شغل مميز على الأرض

وأضافت الإعلامية: «خالد كان عامل شغل محترم جدا على الأرض أثناء تغطية احتجاجات فرنسا وبدأت تهدأ منذ قليل، ونقل إلى أحد المستشفيات في باريس بعد تعرضه للإصابة في الاشتباكات التي كانت واقعة بين الكتلة الكردية والسلطات الفرنسية».

وتابعت: «قناة القاهرة الإخبارية كان لها تغطية متميزة بشكل كبير جدا، وكانت موجودة في قلب الحدث وتتابع أولا بأول هذه الأحداث المؤسفة التي تشهدها باريس ونقلت لنا صورة مباشرة ومستمرة ومتميزة جدا لكل ما يحدث».