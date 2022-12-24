«عمل الرجال أسهل من السيدات».. عارض الأزياء قاسم نصير يوضح سر احتراف المجال

دائما ما يتطلب العمل في مجال عارض الأزياء الكثير من الوقت والجهد، وذلك من أجل دخول المجال الذي بات يسعى إليه الكثير من الشباب، خاصة وأن متطلباته بالنسبة للشباب أسهل كثيرا، مقارنة بالنساء، وغير مرتبط بسن معينة، لكنه دائما ما يعتمد على الحالة الجسدية الصحية للرجال فقط، ولا يتطلب مواصفات معينة في الجسم بالنسبة لهم.

عرض الأزياء للرجال أسهل كثيرا من السيدات

يقول قاسم نصير، عارض أزياء، إن العمل كعارض للأزياء بالنسبة للشباب أسهل بكثير من عمل النساء، حيث إن عمل الشباب في هذا المجال لا يشترط طولا معينا، فمن الممكن أن يعمل شخص عادي وحتى قصير من الشباب في ذلك العمل، الذي لا يرتبط بوزن معين، لكن يجب أن يكون وجهه مليئا بالحيوية والنشاط.

نصير: الوزن يعتمد على كتلة الجسم وتناسقه

وأضاف «نصير» خلال تصريح لـ«الوطن»، أن الطول المطلوب للشباب العاملين بمجال عارضي الأزياء يجب أن يبدأ من 172 سم، وأن يكون العمر من 15 عاما وحتى 50 عاما، بخلاف النساء التي آخر سن لهن للعمل في مجال الأزياء 30 عاما، والوزن حتى 165 كيلو جراما، لكن الوزن يعتمد على كتلة الجسم وتناسقه.

وأكد عارض الأزياء أنه يجب تحديد مجال العمل في عرض الأزياء، فهل هو مجرد عروض في شكل صور للكتالوجات المختلفة، أم العمل في الديفيلهات المتنوعة، حيث إن هناك مَن يروج لصيحات معينة من الموضة، منهم من يعمل لدى مصممي الأزياء أنفسهم، ومنهم من يتخصص في النشر على المجلات، وآخرون يعملون في الحفلات والمعارض.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص الذي يريد العمل كعارض أزياء أن يحسن من حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وعرض الصور الخاصة بشكل محترف، حتى يجذب إليه من يعملون في المجال، مع عمل تعليقات مختلفة على عروض الأزياء التي تلفت الانتباه لمن يبحث عن عارضي أزياء.