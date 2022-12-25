«الأرصاد»: طقس بارد وأمطار في كفر الشيخ اليوم

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة، وذلك بنسبة 70% خاصة علي المدن الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بالتزامن مع استمرار الصقيع الذي يصحب نوة الفيضة الصغرى التي تصل إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث من المفترض أن تُختتم النوة غداً الاثنين، وأن يعتدل الطقس مجدداً مع يوم الثلاثاء المقبل.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم بمحافظة كفر الشيخ، غائم جزئياً، مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره، على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح أحياناً على مختلف المراكز والمدن لاسيما المدن الساحلية.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة إلي مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلي 2.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 15 درجة.

رفع حالة الطوارئ استعدادا لموسم الشتاء بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق، رفع حالة الطوارئ، استعداداً لموسم الشتاء، لافتاً أنه تم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.