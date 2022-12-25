أول ظهور لـ شريف الدسوقي بدون عكاز بعد تركيب طرف صناعي

افتتح اليوم الموسم الثاني من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، بمسرح كايرو شو، بحضور صناع وابطال العمل، كما شهد المسرح عددا من الاحتفالات بمناسبة رأس السنة.

ظهور شريف الدسوقي

وظهر الفنان شريف الدسوقي، قبل بدء العرض المسرحي «ياما في الجراب يا حاوي»، بدون عكاز، ويتحرك بشكل طبيعي بعد تركيبه طرف صناعي له، لبتر قدميه.

مسرحية ياما في الجراب ياحاوي من بطولة النجوم محمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم وناصر سيف ولبنى ونس وهي من تأليف بيرم التونسي وألحان محمود الشريف وإخراج مجدي الهواري.

إصابة شريف الدسوقي

الجدير بالذكر ان الفنان شريف دسوقي أصيب خلال تصوير مسلسل لم يكتمل تصويره، بينما اكتشف الإصابة أثناء تصوير فيلم «وقفة رجالة»، حيث جرى تصوير بعض المشاهد لمدة أسبوع في مدينة الغردقة.