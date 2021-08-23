شريف الدسوقي في أول ندوة بعد بتر قدمه: «الحلم ملهوش ميعاد»

كشف الفنان شريف الدسوقي عن آماله في إقامة ورش تمثيل في الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن صعوبة التمثيل تكمن في التمثيل ذاته، مقدماً النصيحة للممثلين المبتدئين بضرورة تسليم النية والجهاد بتقديم أحسن ما لديهم، قائلاً لهم: «الحلم ملهوش ميعاد ولا ليه وقت».

قصة التمثيل مع شريف الدسوقي

وكشف «الدسوقي»، في ندوة «للإبداع السكندري وجوه كثيرة - فن الحكي والتمثيل»، التي تعد أول ندوة جماهيرية يشترك بها بعد عملية بتر قدمه التي حدثت له في الآونة الأخيرة، عن أنه بدأ التمثيل في سن صغيرة، رغم اعتراض أهله، ولكنه أصر على الاستمرار في التمثيل.

تأثير البحر على شريف الدسوقي

وتابع الفنان السكندري، خلال الندوة، التي تُقام ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والتي أدارها المخرج محمد مرسي، أنه تأثر بالبحر، حيث يُعد خير صديق ومعالج وملهم، قائلاً: «هو اللي بيطبطب، وأجمل ما فيه مش عارفين هو بيدينا إيه.. البحر خلاني أشتغل على عرض ساعة في قلبك».

شخصيات أثرت في شريف الدسوقي

وذكر أن «محمد السيد» هو الذي يقود الدفة، وقدر أن ينقل للجمهور الصدق الذي يملكه، كما تحدث عن تأثير كاملة أبوذكري في شخصيته، قائلاً عنها إنها كانت تستخدم المساحه المنضبطة، مستكملا: «مهما أقول مش هوفيها حقها».

شريف الدسوقي مدرب وممثل

كما تحدث عن مهارة تدريب الممثل، التي يمتلكها، بجانب قدرته على التمثيل، قائلاً إن التمثيل موهبة، وكذلك التدريب، مؤكداً أنه حتى هذه اللحظة لديه شغف تجاه المسرح، مشيراً إلى أن أفضل ورشة تمثيل كانت مع دكتور عاطف إبراهيم، في قسم المسرح بكلية الآداب، مؤكداً على الإشادة به رغم اختلافاتهم الكثيرة.

وعمل الفنان شريف الدسوقي في فيلم «الحاوي» سنة 2008، كما عمل في فيلم قصير بعنوان «حر جاف صيفاً»، وحقق إنجازاً كبيراً، بحصوله على جائزة المهرجان السينمائي سنة 2018.