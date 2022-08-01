إسلام إبراهيم: شريف الدسوقي جاله ضغط وسكر ورجله اتبترت بسبب ناس مؤذية

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن الفنان شريف الدسوقي تعرض لضغوطات من بعض الأشخاص داخل وخارج الوسط الفني، وبعض اللجان على السوشيال ميديا أدت لإصابته بأمراض الضغط والسكر، وجرى بتر قدمه، معلقا: «فيه ناس كتير مؤذية».

حققت جزء من حلمي وراضي

وأضاف إسلام إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه سيواصل طريقه في مسيرته الفنية، متابعا: «حققت جزء من حلمي وراضي، وهفضل شايف نفسي زي ما أنا أول ما بدأت ولحد قدام 10 سنين».

وكشف عن أهمية الامتنان والرضا لما حققه الشخص، «لو أنت مش ممتن وراضي مش هتوصل للأحسن، تفاءلوا بالخير تجدوه، الجماد بيحس، لو عربيتك على أدها ومصحتش الصبح وقولت لها الحمد لله إنك بتوصليني وماشية مش هيوصل الشخص للعربية الأحدث منها».

ولفت إلى أنه لديه طموح وقناعة، والطموح ليس ضد الرضا، وهذا مفهوم مغلوط عند بعض الناس، «حلمي يكون عندي قاعدة أكبر من الناس بتحبني مش اللي عرفيني، لأن فيه فرق بين المحبة والشهرة، وجزء منه هيتحقق من السوشيال ميديا، لكن بشوف اللي بيحقق ده أكتر هي مساحة الثقة اللي بتبنيها بينك وبين الناس».

جزء ثاني من «بـ 100 وش»

وعن رأيه في فكرة عمل جزء ثان أو عمل سينمائي لمسلسل بـ100 وش، قال: «بـ 100 وش يمكن الحاجة الوحيدة اللي لو اتعمل منه أجزاء كتيرة أتمنى أعملها، لكن المخرجة كاملة أبو ذكري بتحب أول قطفة، هي شايفة إن 100 وش نجح في حالته ووقته، ممكن ميحققش نجاح دلوقتي، فهي شايفة إن جزء تاني ممكن يبوظه وهي أدري وبثق في اختيارتها».

ولفت إلى أن بعض الفنانين لديهم نمط معين، وأعمالهم تشبه موهبتهم مثل الفنانات زينات صدقي أو بدرية طلبة أو إيمان السيد، «عندهم نمط بس ميتزهقش منه، وكل مرة أحلى من اللي قبلها وبيضحك أكتر».

وأشار إلى أن هناك نجوم آخرين يحبون خوض تجربة أنماط مختلفة في أعمالهم مثل الفنان يحيى الفخراني أو ماجد الكدواني، «تلاقيه نازل بفيلم كوميدي واللي بعده تراجيدي».