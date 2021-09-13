إصابة شريف الدسوقي بجرح في قدمه المبتورة.. أوقفت تدريبات الطرف الصناعي

كشف الفنان شريف الدسوقي، عن إصابته بجرح في قدمه المبتورة، تسبب في توقفه عن التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، بحسب قوله.

وقال الدسوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه فوجئ بإن «جرح رجله فتح بجانب خياطة العملية»، وفقا لكلامه، مضيفاً: «قرر طبيبي المعالج وقف التدريب على الطرف الصناعي لمدة 10 أيام، لحين التئام الجرح، ليعاود بعدها التدريب علي الطرف وتركيبه».

وكان شريف الدسوقي، أجرى جراحة لبتر قدمه بمحافظة الإسكندرية في شهر مايو الماضي، حيث أعلنت الفنانة بدرية طلبة الخبر عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»، لينتقل الدسوقي إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال علاجه.

شريف الدسوقي سعيد بأصداء مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»

وفي سياق مختلف، أبدى الدسوقي سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن دوره في مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» التي انطلقت عروضها في الإسكندرية، قبل أيام، مضيفا أنه سيعرض يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح «كايرو شو» بمنطقة التجمع الخامس.

ويشارك في بطولة المسرحية يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، سماء إبراهيم، رضا إدريس، حسن العدل، موسيقى تصويرية راجح داود، إخراج مجدي الهواري.

مشاركة شريف الدسوقي في فيلم «الإنس والنمس»

وكانت آخر أعمال شريف دسوقي، مشاركته في بطولة فيلم «الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان محمد هنيدي، والمعروض حالياً بدور العرض السينمائي في مصر والبلدان العربية، الذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إلي الآن.

ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر، سليمان عيد وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، محمد عبدالرحمن ومحمد جمعة، من تأليف شريف عرفة وكريم حسن بشير.