«الكهرباء» تنتهي من استعداداتها لتأمين التغذية لمباراة الأهلي وفيوتشر

انتهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، من استعدادات تأمين التغذية الكهربائية لمباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الخامسة عصر اليوم بإستاد القاهرة الدولي، فضلا عن مباراة الأهلي مع فيوتشر على إستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

مراجعة أعمدة الإضاءة

وأكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن»، أن الشركة انتهت من إجراء التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية لمباراتي فريقي الزمالك والبنك الأهلي بإستاد القاهرة الدولي وبين فريقي النادي الأهلي مع فيوتشر بملعب الأهلي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية لافتًا إلى قيام إدارة الطوارئ بالشركة بمراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الإستادين.

وأضاف «عفيفي»، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية وتجهيز فرق الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية ومراجعة مصادر التغذية وتوزيع كشافات الإنارة لكل برج إنارة والأحمال المهمة بملعبي استاد القاهرة والسلام على أكثر من مصدر لضمان استمرارية الإضاءة الجيدة واستمرارية التغذية الكهربائية.

دعم استاد القاهرة بـ 12 ماكينة طوارئ

من جانبه قال المهندس إبراهيم كامل رئيس قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات والمشرف على قطاع الشبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه تم دعم إستاد القاهرة بـ 12 ماكينة طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة احتياطي و2 ماكينة للتلفزيون ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة لافتًا إلى التنسيق مع «تحكم القاهرة»، لعدم إجراء مناورات خلال المباراة وفصل أجهزة طرح الأحمال.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب واستاد السلام

وأشار المهندس مصطفى الأفندي، رئيس قطاع شبكات مصر الجديدة بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية لملعب وإستاد السلام والمنطقة المحيطة بالكامل لافتا إلى دعم الإستاد بـ7 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة.

انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة

فيما قامت لجنة من إدارة شبكات السلام برئاسة المهندس تامر الديب ونائبه المهندس محمد صدقة بالتنسيق مع إدارة الإستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطوارئ خلال المباراة، فيما يشرف المهندس أشرف الدسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر على فرق الطوارئ باستاد القاهرة.