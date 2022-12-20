استشاري سمنة ونحافة يكشف أعراض سوء التغذية عند الأطفال.. منها قلة الحركة

لا يتوقف التطور العلمي عن تيسير حياة البشر، ومنها محاولات إيجاد طرق جديدة لمعرفة وجود سوء تغذية عند الأطفال، سواء في النحافة الشديدة أو السمنة بعيدا عن الطرق التقليدية المعروفة، ومنها قياس كتلة الجسم.

وبحسب الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة، فقد أوضح إنه بالسابق كان يتم التعرف على سوء التغذية عند الأطفال وما إذا كان الطفل يعاني من السمنة أو النحافة من خلال قياس كتلة الجسم، وهو عبارة عن التعرف على الوزن والطول وربطهم بمعادلة معينة، أما الآن فأنه يتم القياس بصورة مختلفة من خلال قياس الكتلة العضلية وكتلة الدهون بالجسم من خلال أجهزة متطورة.

«جبران»: لا توجد علاقة بين السمنة والنحافة وسوء التغذية

وأضاف «جبران»، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن الطرق الجديدة في الطب لمعرفة معاناة الأطفال مع سوء التغذية أصبحت تعتمد على الأجهزة التي تقيس الكتلة العضلية والدهون بالجسم، لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من سمنة أو نحافة أو سوء تغذية من عدمه.

واوضح «جبران» بضرورة الانتباه إلى أن السمنة والنحافة ليست مقياس لإصابة الطفل بسوء التغذية، فقد يكون الطفل يعاني من السمنة وبنفس الوقت مصاب بسوء تغذية والعكس قد يكون يعاني من النحافة ولديه سوء تغذية.

نظام غذائي خاص بحالة كل الطفل

واوضح استشاري السمنة والنحافة، أنه بناء على نسبة الكتلة العضلية وحالة الطفل والتحاليل اللازمة للتعرف على المشكلات الصحية الملازمة لحالات السمنة والنحافة بين الأطفال، يتم وضع النظام الغذائي المناسب لكل حالة، مؤكدا على ضرورة انتباه الآباء لبعض الأعراض التي تكشف عن إصابة الطفل بسوء التغذية منها الهزلان والتعب المستمر وقلة الحركة.