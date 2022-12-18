بابا الفاتيكان يعتزم التوجه إلى مارسيليا لحضور اجتماع أساقفة البحر المتوسط العام المقبل

أعلن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اعتزامه التوجه إلى مدينة مارسيليا عام 2023، بمناسبة اجتماع أساقفة البحر الأبيض المتوسط، وقال حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية، اليوم: «إنني قد أتوجه العام المقبل إلى مارسيليا، لحضور لقاء البحر الأبيض المتوسط ​​»، موضحا أنها لن تكون زيارة رسمية لرئيس دولة الفاتيكان في فرنسا.

اجتماع لأساقفة البحر الأبيض

من المقرر أن تستضيف مدينة مارسيليا الفرنسية عام 2023، في موعد لم يتم تحديده بعد، اجتماع أساقفة البحر الأبيض المتوسط، حيث عقد الاجتماع الأخير في فبراير عام 2022 في مدينة فلورنسا الإيطالية.

يذكر أن مؤتمر البحر الأبيض المتوسط الأخير، جمع أساقفة ورؤساء بلديات من نحو عشرين دولة مختلفة، بالإضافة إلى قادة الكنائس الكلدانية والمارونية والأرمن الكاثوليك وغيرها من كنائس الشرق.

عنوان المؤتمر

المؤتمر الذي انعقد في مدينة فلورنس الإيطالية، حمل عنوان «حوض المتوسط.. حدود سلام»، وشارك به البطريرك السرياني الانطاكي «يوسف الثالث يونان»، وتحدث خلال المؤتمر عن الأوضاع الراهنة، والمآسي التي ألمت ببلدان عدة في الشرق، بعد كل هذه الأعوام من الحروب والكوارث والمعاناة، وجدد شكره لمقدمي المعونة للنازحين والمهاجرين.