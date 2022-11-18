بابا الفاتيكان للمشاركين في «COP27»: لا تتخلوا عن الاعتناء بالأرض

حث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في تغريدة له، قادة قمة المناخ «كوب 27»، على عدم التخلي عن الالتزام بالاعتناء بالأرض المتدهورة جراء تصرفات الإنسان اللامسؤولة، بحسب إذاعة الفاتيكان.

البابا فرنسيس: يجب التصدي لتغيرات المناخ

وشدد بابا الفاتيكان على «ضرورة ألا نتعب من السعي إلى التصدي للوضع المأساوي الطارئ المتعلق بالتغيرات المناخية»، مطالبا باتخاذ خيارات ملموسة وبعيدة النظر، مع التفكير بالأجيال الفتية قبل فوات الأوان.

وشكلت تغريدة البابا فرنسيس «نداءً جديدا للتجاوب، بطريقة مسؤولة، مع التحديات التي تطرحها أمامنا اليوم ظاهرة التغيرات المناخية»، وهي مسألة كان البابا قد تطرق إليها يوم الأحد الماضي في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، متمنيا أن تتخذ خطوات إلى الأمام، بشجاعة وحزم، على الدرب الذي خطه اتفاق باريس بشأن المناخ، والواجب أن يُطبق خصوصا وأنه عبارة عن معاهدة دولية أبرمتها البلدان الأعضاء في الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية.