صقيع وأمطار متفرقة تضرب الغربية.. درجة الحرارة الكبرى 19

تعرضت مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية إلى موجة من الطقس السيئ، اليوم الأحد، وتراوحت درجة الحرارة بين 12 درجة الصغرى، والكبرى 19 درجة مئوية، مع سقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتشهد مدن ومراكز محافظة الغربية، حالة من الطوارئ القصوى، وإلغاء الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه بشوارع وميادين المحافظة، تحسبا إلى سقوط أمطار وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بتوقعات بسقوط أمطار اليوم، الأحد، وأن اليوم، ذروة الطقس السيئ وسقوط أمطار على عدد من محافظات الوجه البحري، بينها الغربية.

عمل محاكاة وتجربة للأمطار

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة عملت على الاستعداد المبكر إلى فصل الشتاء، من خلال الاجتماع مع كافة الجهات المعنية، وتم عمل المحاكاة للتعامل مع مياه الأمطار، وتجربة كافة معدات وبالوعات صرف مياه الأمطار.

غرف العمليات تواصل العمل 24 ساعة

وأشار المحافظ إلى أن الجهات المعنية حددت أماكن معينة تشهد تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، وتتواجد فيها حالياً سيارات شفط مياه الأمطار، للتعامل بشكل فوري مع تراكمات مياه الأمطار، وأن المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار وتعرض المحافظة إلى موجة من الطقس السيئ وغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية منعقدة على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.