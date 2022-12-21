إجازة استثنائية لـ3 فئات غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

تنتظر الإسكندرية غدا يومًا عصيبا من حيث التقلبات الجوية الأمر الذي تبعه إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، حرصا على سلامة المواطنين مع نوة الفيضة الصغرى.

إجازة استثنائية لـ3 فئات غدا في الإسكندرية

قرار المحافظ لم يقتصر على إجازة الطلاب فقط ضمن تعطيل الدراسة، بل يستفاد منه 3 فئات من العاملين في القطاع العام، تم مراعاة البعد الطبي والإنساني لتلك الفئات المضافة للإجازات، وذلك لصعوبة طقس الإسكندرية غدا الذي يصحبه أمطار بالإضافة إلى برودة في الطقس، تلك الفئات نستعرضها في السطور التالية.

3 فئات تحصل على إجازة غدا في الإسكندرية

- المعلمون في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق محافظة الإسكندرية.

- العاملين المعينين ضمن نسبة 5% في المصالح الحكومية بالإسكندرية.

- الموظفة في القطاع الحكومي بالإسكندرية التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية.

فئات لا تحصل على إجازات غدا

- قيادات مديرية تعليم الإسكندرية.

- أطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

- قطاع الصرف الصحي في الإسكندرية.