توقف حركة الملاحة البحرية في مواني مطروح والسلوم لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الملاحة البحرية بجميع مواني محافظة مطروح، وهي ميناء مرسى مطروح الشرقي، وميناء مرسى مطروح الغربي، بالإضافة إلى ميناء السلوم على الحدود المصرية الليبية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع نسبة المد والجزر ووجود النشاط في الرياح، ما أدى إلى ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

توقف سروح الصيد في مطروح

وقال نصر الله الفردي، رئيس جمعية الصيادين بمطروح، لـ«الوطن»، إن البحر غير مستقر اليوم على سواحل محافظة مطروح بسبب نوة الفيضة الصغرى من الإسكندريه شرقا وحتى السلوم غربا، وتوقفت مراكب الصيد في جميع المواني بعد وقف سروح الصيد للحفاظ على الصيادين، حتى تستقر حالة البحر مرة أخرى.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس اليوم وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بين (1 : 1.5)، مع انخفاض درجات الحرارة على مختلف أنحاء البلاد خاصة السواحل الشمالية والمدن والمحافظات المطلة على المسطحات المائية.

أمطار في مطروح

وشهدت مدينة مرسى مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، وامتدت إلى بعض المدن الساحلية المجاورة على البحر المتوسط، بينها مدينة السلوم غربا وسيدي براني والنجيلة ورأس الحكمة وفوكة والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين الجديدو والحمام، بسبب نوة الفيضة الصغرى، والتي تتعرض لها البلاد على مدار 5 أيام مستمرة.