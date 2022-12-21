تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غداً الخميس 22 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

يأتي قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن غدا الخميس يوما ممطرا، حيث يشهد طقس الإسكندرية تقلبات جوية حيث أمطار متوسطة وبرودة شديدة بدرجة حرارة 19 العظمى و15 الصغرى.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية بسبب الأحوال الجوية

وبناء على قرار تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية، فقد تقرر منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية غداً الخميس 22 ديسمبر.

استثناء من تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدا

ويستثنى من قرار تعطيل الدراسة في الإسكندرية، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري الإدارات التعليمية.

ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.