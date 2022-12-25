طقس سوهاج اليوم.. مائل للبرودة نهارا والعظمى تسجل 21 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة طقس سوهاج اليوم، بالتزامن مع ما شهدته المحافظة من سقوط أمطار وتكاثف الغيوم، ليسجل طقس مائل للبرودة في أول الليل، باردا في آخره على أغلب الأنحاء.

طقس سوهاج اليوم

طقس سوهاج اليوم، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سيكون معتدل نهارًا، حيث تسجل الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، ليكون الجو مائلًا للبرودة في أول الليل، باردا في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في المحافظات جاءت كالتالي:

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 18 درجة، والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 21 درجة، والصغرى 15 درجة.

درجات الحرارة في محافظات الصعيد

- شمال الصعيد العظمى 21 درجة، والصغرى 9 درجات.

- جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، والصغرى 12 درجة.

استعدادات سوهاج لمواجهة تقلبات الطقس

وأعلنت محافظة سوهاج رفع حالة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس ومتابعة حالة الأمطار على مدار اليوم، كما وجهت شركة المياه بالمحافظة تمركز سيارات ومعدات الكسح والشفط ومعدات الصرف اللازمة في الشوارع الميادين والشوارع الرئيسية والفرعية لمواجهة أحوال الطقس السيئة، وإزالة تراكم لمياه الأمطار، والتدخل السريع في حالة حدوث أي مشكلة.