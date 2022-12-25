الصحة: تحسن حالة 26 مصابا في حادث سقوط مدرج رياضي بصالة «حسن مصطفى»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ26 من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين بحاجة إلى تدخلات جراحية بـ المستشفى، إحداهما شديدة الخطورة، وجار المتابعة.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجّه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.