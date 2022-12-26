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النطق بالحكم على متهم في «أحداث جامعة الأزهر» بعد قليل

كتب:

بسمة عبدالستار
08:34 ص | الإثنين 26 ديسمبر 2022
أحداث جامعة الأزهر - أرشيفية

أحداث جامعة الأزهر - أرشيفية

تنطق الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر».

النطق بالحكم على المتهم

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، لجلسة اليوم، للنطق بالحكم.

تنظيم تجمهر

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بتهمة تنظيم تجمهر، وكان غرضهم من ذلك الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

تهديد موظفين عموميين

وأضافت أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، أنّ المتهمين هددوا موظفين عموميين واستعرضوا قوتهم عليهم، ولوحوا ضدهم بالعنف ما أدى إلى أحداث الشغب التي تمت في الجامعة عام 2013.

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