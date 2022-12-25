رئيس أمناء «حياة كريمة»: معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ 30 سنة

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية تستهدف أكثر من 1400 قرية في 60 مركزًا، مشيرة إلى إدراج محافظة مطروح ضمن هذه المرحلة والتي ستُطلق قريبا.

انخفاض معدل الفقر

وأضافت رئيس مجلس الأمناء لـ«الوطن»، إن المرحلة الأولى في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع، واجهت مشكلة في استيراد المواد والخامات التي تعتمد عليها المشروعات الضخمة التي تنفذها المبادرة، مما أدى إلى بعض التأخيرات في بعض المحاور، ومع ذلك تحققت طفرة تنموية كبيرة جدا في مختلف المجالات.

وأوضحت، أنه خلال فترة جائحة كورونا انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة في تاريخه منذ 3 عقود، ليتراجع إلى 29.7 نقطة بعد أن وصل إلى 32.2 نقطة، وذلك رغم الآثار السلبية التي واجهت مصر خلال فترة انتشار الفيروس.

نسب إنجاز المرحلة الأولى

وتابعت رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: بأن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية اثّرت أيضًا على خط سير المشروعات، ورغم ذلك فإن نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى جيدة جداً مقارنة بما واجهته مصر على مدار الثلاث السنوات الماضية.