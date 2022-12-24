متحدث «الري» لقناة الحياة: الانتهاء من تأهيل 2800 كم ترع في مراكز «حياة كريمة»

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن «حياة كريمة» من المبادرات الرئاسية التي تخدم أكثر من 60 مليون مصري، لافتا إلى أن هناك مشروعات عدة تقدمها الوزارة لخدمة المزراعين في القرى والنجوع، وخاصة قرى «حياة كريمة».

«الري» انتهت حتى الآن من تأهيل أكثر من 2800 كيلومتر من الترع

وأوضح «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية الحياة، أن وزارة الري انتهت حتى الآن من تأهيل أكثر من 2800 كيلومتر من الترع في مراكز وقرى «حياة كريمة»، بالإضافة إلى 1550 كيلو متر يجرى العمل على تأهيلها في مراكز «حياة كريمة».

توصيل المياه للأراضي الزراعية

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن تأهيل الترع له مردود كبير على الأهالي في القرى لأنه يساعد في عملية توصيل المياه للأراضي الزراعية، وتحقق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، لافتا إلى أن التبطين أيضا يحافظ على البيئة بشكل كبير ويمنع تسرب المياه وتلويثها.