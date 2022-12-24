قناة الحياة تعرض تقريرا عن حصاد حياة كريمة في سوهاج خلال 2022

عرض برنامج الحياة اليوم، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا عن حصاد المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة سوهاج خلال عام 2022، إذ يرى أهالي القرية أن حياة كريمة مشروع القرن، وبدلّ حياة القرية تماما من مبانٍ متهالكة وأوكار للحيوانات إلى أماكن تصلح للسكن الأدمي.

انتهاء تنفيذ المشروعات بنسبة 90%

وبنسبة تخطت الـ90%، انتهى تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتكون جاهزة لخدمة المواطنين ولتضع قرية البربا وما يتبعها من 6 قرى فرعية على خريطة القرى النموذجية ضمن المرحلة الأولى في مركز جرجا التابع لمحافظة سوهاج وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير قرى الريف المصري.

وقال الدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة: «لدينا مجمع خدمات حكومية ومجمع خدمات زراعية ومجمع خدمات بيطرية ومدارس بنسبة تنفيذ 100% ووحدة لطب الأسرة، بالإضافة إلى أكشاك الكهرباء ومشروعات المياه والغاز الطبيعي والإنترنت، وكل مقومات الحياة موجودة هنا».