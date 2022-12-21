بروتوكول تعاون لتسهيل عمل المهندسين والشركات المصرية في ليبيا

شهدت العاصمة العراقية بغداد، اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب في دورته العادية، اليوم، بمشاركة وفد من نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وبحضور أعضاء الاتحاد من مختلف الدول العربية.

إعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد

وأسفر اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد المهندسين العرب عن الاتفاق على إعادة تشكيل هيئة مكتب الاتحاد، حيث تم انتخاب المهندس محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين المصرية، أميناً لاتحاد المهندسين العرب.

وعلى هامش المؤتمر، وقع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين المصرية ونقابة المهندسين الليبية برعاية اتحاد المهندسين العرب، وذلك بغرض تسهيل عمل الشركات والمهندسين المصريين بليبيا، وسيتم تبادل مستندات البروتوكول خلال أسبوعين.

60 عاما على إنشاء اتحاد المهندسين العرب

كما تمت الموافقة على استضافة نقابة المهندسين المصرية لاحتفالية مرور 60 عاما على إنشاء اتحاد المهندسين العرب خلال شهر أبريل 2023.

وأبدى وفد نقابة المهندسين المصرية رفضه مناقشة فكرة ترمي إلى نقل مقر اتحاد المهندسين العرب من مصر، والتي طرحها أعضاء أحد الوفود المُشاركة، ووافق جميع المشاركين على عدم طرح الفكرة للمناقشة.

وجرى الموافقة على استضافة مصر لاجتماع رؤساء النقابات والتنظيمات الهندسية القادم، وسيتم تحديد موعده بالتنسيق بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب.

المجتمـع المعلوماتـي والتقنيـات المتقدمـة فـي الوطـن العربي

وعلى هامــش انعقاد اجتمــــاع المجلـــس الأعلـــى لاتحــاد المهندسيــن العـــرب، أقيم المؤتمــر الهندسي العربي التاســـع والعشــــرين بعنـوان «المجتمـع المعلوماتـي والتقنيـات المتقدمـة فـي الوطـن العربي»، على مدار يومي 17 - 18 ديسمبر 2022، حيث شهد المؤتمر استعراض أوراق العمل المقدمة من عدد من الباحثين الممثلين للدول العربية المشاركة بالمؤتمر، وشاركت نقابة المهندسين المصرية بـ 6 أوراق عمل.

وأثمر المؤتمر عن عدد من التوصيات التي تصب في الاتجاه نحو التجهيز للبنية التحتية للتوسع في إنشاء المدن الذكية بالعالم العربي، وما يتبعه من الاهتمام بإنترنت الأشياء وأسس التنمية المستدامة، واستشراف التقنيات المتقدمة للاتصالات والمعلوماتية.