أهم الأحداث العالمية.. قلق أوروبي من تطورات كوسوفو والسعودية تبحث التعاون مع ليبيا

شهدت عدّة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا تنوعت بين سياسية وأمنية، كان أهمها القلق الأوروبي بشأن التطورات الأمنية شمالي كوسوفو الواقعة وسط منطقة البلقان، فيما استعرض رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال استقباله محمد المنفي، مستجدات الأوضاع الليبية.

وذكرت «المفوضية الأوروبية»، أنّ الاتحاد قلق بشأن التطورات الأمنية شمالي «كوسوفو»، بعد نشر السلطات وحدات أمنية، في خطوة أثارت غضب الصرب، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها بيتر ستانو، إدانة كل الهجمات وحوادث العنف.

وأضاف ستانو، أنّ «الاتحاد الأوروبي» وأعضاءه يدعون إلى المسؤولية وخفض التصعيد لأنه أمر ضروري، مشيرا إلى أنّ حلف شمال الأطلسي «ناتو» يقوم بدوريات من كثب ويراقب الوضع.

وكان رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، قال في وقت سابق، إنّ «بلجراد» سترسل طلبا رسميا، غدا، إلى قيادة مهمة قوة كوسوفو التابعة لحلف شمال الأطلسي «ناتو» لنشر فرقة الشرطة والجيش الصربية في كوسوفو وميتوهيا، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244.

سلطات ألبان كوسوفو تقدم طلبا لعضوية «الاتحاد الأوروبي»

وستقدم سلطات ألبان كوسوفو في عاصمة كوسوفو «بريشتينا»، طلبا يوم الخميس المقبل، للعضوية في «الاتحاد الأوروبي».

ونصب صرب كوسوفو، خياما لقضاء الليل على المتاريس على الطرق السريعة التي أقاموها شمال المنطقة، بعد احتجاز سلطات ألبان كوسوفو للضابط السابق في الشرطة بوزارة الشؤون الداخلية للجمهورية ديان بانتيك.

وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية، إلى استخدام الشاحنات وسيارات الإسعاف والآلات الزراعية كحواجز للطرق.

استقالة رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو

واستقال رؤساء صرب لبلديات في شمال كوسوفو وقضاة محليون ونحو 600 شرطي في نوفمبر الماضي، احتجاجا على قرار حكومي باستبدال لوحات ترخيص سيارات صادرة من «بلجراد» لتحل مكانها أخرى صادرة من «بريشتينا»، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وأمس السبت، أعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، تأجيل الانتخابات المحلية في المناطق ذات الأغلبية الصربية بشمال البلاد كانت مقررة في 18 ديسمبر الحالي، في 4 بلديات حتى أبريل من العام المقبل، في خطوة تهدف لتهدئة التوتر.

وفي نوفمبر الماضي، استقال بانتيك مع زملائه الصرب من أقسام الشرطة في شمال المنطقة. ووصف مجلس الوزراء الصربي، اعتقال الضابط السابق، بأنّه محاولة انتقام وتخويف السكان الصرب.

وفي جمهورية الشيشان الروسية، وصف رئيس البلاد رمضان قديروف، دين الإسلام، بأنّه جزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية، مشيدا عبر «تليجرام»، بالوضع الفريد، حيث يعيش نحو 15 مليون مسلم جنبا إلى جنب مع طوائف الأديان الأخرى.

قديروف: بفضل سياسة بوتين بعيدة النظر يتم صون حقوق كل مسلم

وأضاف قديروف، أنّ في روسيا، يتم الاحتفال بتاريخ ذكرى الـ1100 لدخول بلجار الفولجا في دين الإسلام، مشيرا إلى أنّه بفضل سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعيدة النظر، يتم صون حقوق كل مسلم على جميع المستويات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرت وسائل إعلام، أنّ تبادل الأمريكية بريتني جرينير والروسي فيكتور بوت، كانت بحاجة إلى تحقيق تنازلات صعبة في الأوساط السياسية الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وكان العديد من ممثلي وزارة العدل الأمريكية، عارضوا فكرة تسليم بوت إلى روسيا، فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنّ مسؤولي وزارة الخارجية كان يضغطون خلال الأشهر القليلة الماضية، لتبادل بوت مع بول ويلان وجرينير.

وأمنيا، استهدافت القوات الجوية العراقية بطائرات «إف 16» في ضربة جوية، كهفا بداخله عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة «التون كوبري» بمحافظة «كركوك» الواقعة شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

السوداني: النصرعلى فلول الإرهاب ما كان ليتحقق لولا صلابة العراقيين

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال أمس السبت، في كلمة خلال احتفالية أقامتها قيادة «العمليات المشتركة» بمناسبة الذكرى الـ5 لإعلان النصر على تنظيم «داعش» الإرهابي، إنّ النصر على فلول الإرهاب والظلام، ما كان ليتحقق لولا صلابة العراقيين وصبرهم وتكاتفهم.

وأشاد السوداني، بجميع الأجهزة الأمنية التي ساهمت في قتال تنظيم «داعش» الإرهابي، كما أثنى على دور العراقيات في تحرير البلاد من التنظيم المتطرف.

من جانبها، ذكرت خلية «الإعلام الأمني» العراقية، أنّ مواطنا يدعى سهيل نجم الوران الشمري، لقي مصرعه إثر اشتباكه مع عناصر إرهابية متخفية بمزرعته بمحافظة نينوى شمال البلاد.

وأوضحت «الإعلام الأمني» في بيان، أنّ الشمري، قتل إرهابيين اثنين، فيما هرب 4 من العناصر الإرهابية بينهم انتحاريين، وقتلتهم قوة من «الفوج الثاني اللواء 91» وقوة من «الحشد الشعبي» و«العشائري» بعد مطاردتهم ومحاصرتهم.

وفي سوريا، نفذ عناصر تنظيم جبهة النصرة الإرهابي هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية. وفي اليمن، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، مقتل جنديين من القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، في كمين، الجمعة الماضي، استهدف أحد مواكب المنظمة شرقي البلاد.

ولي العهد السعودي يبحث آفاق التعاون بين بلاده وليبيا

وفي السعودية، استعرض ولي العهد السعودي، رئيس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة «الرياض»، خلال استقباله رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي، مستجدات الأوضاع الليبية، وبحث آفاق التعاون بين البلدين وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشتركة.

#فيديو سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي ويستعرضان مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.#واس pic.twitter.com/dPSQo0uP9Q — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 10, 2022

وفي بيرو، عيّنت الرئيسة دينا بولوارت، أمس، حكومة جديدة بعد توليها المهام في البلاد مع تصاعد الاحتجاجات للمطالبة بانتخابات جديدة بعد الإطاحة برئيس البلاد السابق بيدرو كاستيلو.

بيدرو ميجيل أنجولو يتولى رئاسة وزراء بيرو

والأربعاء الماضي، تبنى البرلمان البيروفي، قرارا بعزل كاستيليو من منصبه واتهمه بمحاولة الانقلاب في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.

وتم الإعلان عن المحامي، بيدرو ميجيل أنجولو، في منصب رئيس الوزراء، في حين تولت آنا سيسيليا جيرفاسي، وزارة الخارجية، فيما سيشغل الجنرال السابق في الشرطة سيزار سرفانتس منصب وزير الداخلية، فيما سيتولى وزارة الدفاع ألبرتو أتارولي.