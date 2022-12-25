عيد ميلادها الـ48.. كواليس طفولة غادة عادل في ليبيا

يحل اليوم عيد ميلاد واحدة من جميلات السينما المصرية، وهي الفنانة غادة غادل، سطرت تاريخًا طويلًا في عالم الدراما والسينما، فلها مشاركات عديدة في كثير من الأفلام والمسلسلات المصرية، وخلال لقاء سابق لها مع الراحل حسين الإمام في برنامج «عفاريت حسين الإمام» روّت موقفًا غريبًا ومرعبًا مرت به.

غادة عادل في ليبيا

الفنانة غادة عادل ولدت في لبيبا، رغم أنها من عائلة مصرية، حيث كان والدها يعمل هناك، وفي صغرها، حين كانت تعيش هناك، تذكرت موقفًا لن تنساه في حياتها، حين كانت تعيش في أحد العقارات، تروي: «كنا عند قرايب بنات عمتي وساكنين في عمارة هناك في ليبيا، كلنا كنا أسرة واحدة في عمارة واحدة، وواحدة من البنات كانت اسمها إيمان كانت عايشة هي وبنتها في دور لوحدهم وكنت بحب أنزل ألعب معاها وكان عندها ابن صغير كان بيحبني، وكان تحت شقتنا ودايمًا بروحلهم».

موقف مدهش

لم تشعر «غادة» بالراحة في هذا المنزل: «كنت بحسه دايمًا بارد، ونمت عندها في مرة، وقبل النوم أخدت شاور وأنا خارجة من الحمام حسيت بحاجة مسكتني من رجلي، هي مش إيد بس حسيت إنها إيد، وقتها أغمى عليا، وصحيت وقولت يمكن أكون دخت»، ثم خرجت من الحمام، ليحركها الفضول وتعود إليه من جديد لترى ما لم تتوقعه: «شفته ومكنش شكل شخص، شفت ظل أو حاجة زي الخيال ملهاش ملامح، حاجة سوده كده»، وحينما تتذكر «غادة» ذلك الموقف تصاب بقشعريرة.

وولدت الفنانة غادة عادل في 25 ديسمبر من عام 1974 بدولة ليبيا، وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات، وآخر أعمالها كان فيلم «11.11» ومسلسل «أحلام سعيدة».