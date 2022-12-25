إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022 لبطاقات التموين.. محددة بعدد الأفراد

تتلقى مكاتب التموين على مستوى المحافظات، طلبات إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022 لبطاقات التموين الراغبين في ضم أبنائهم على البطاقة، حتى يتم زيادة الدعم المخصص للأسرة سواء الدعم السلعي الشهري أو دعم الخبز البلدي اليومي.

شروط إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022 لبطاقات التموين

وتتحدد شروط إضافة مواليد تكافل وكرامة 2022 لبطاقات التموين، بناء على القواعد المنظمة المعلنة في قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد الفئات الأكثر احتياجا، المسموح لها التقدم بطلب ضم المواليد إلى البطاقات التموينية، إذ تتمثل الشروط في ضرورة أن تكون بطاقة التموين للأسرة صاحبة معاش تكافل وكرامة لا يتعدى عدد الأفراد المدرجين عليها 4 أفراد فقط.

وأكدت مصادر لـ«الوطن»، أن بطاقة تموين الأسرة صاحبة معاش تكافل وكرامة إذا كان مقيد عليها بالفعل 4 أفراد مستحقين للدعم، لا يحق لها التقدم بطلب إضافة المواليد عليها، التزاما بقرار الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة، والذي ينص بأن يكون إجمالي الأفراد المدرجين على البطاقة بعد إضافة المواليد لا يتجاوز 4 أفراد.

من الفئات الأكثر احتياجا؟

وأوضح قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الفئات الأكثر احتياجا المتاح لها إضافة المواليد، وهم كالتالي:

1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

2 - حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

3- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

4- أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.