علاج البرد والرشح.. استشاري مناعة يوضح طرق بسيطة لعلاجه في المنزل

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على المواطنين خلال الفترة الحالية الحرص، على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالإنفلونز الموسمية ومضاعفاتها، وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام خلال فترة انتشار الفيروسات التنفسية.

وأضاف الحداد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند الإصابة بنزلات البرد والرشح لا بد من اتباع تعلميات الطبيب المعالج وعدم الإسراف في تناول الأدوية دون الرجوع إلى طبيب مشرف على الحالة، مشيرا إلى أنّ علاج نزلات البرد والرشح يتضمن تناول الماء والسوائل والراحة التامة واستخدام العسل.

علاج نزلات البرد والرشح

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة، عند الإصابة بنزلات البرد والرشح، لا بد من الحفاظ على تدفئة الجسم والراحة حتى يحارب الجسم الفيروس من خلال طاقة الجسم، لافتة إلى أهمية الاستحمام في حمام مشبع بالبخار فيساعد ذلك في الاسترخاء وترطيب ممرات الأنف.

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، أنه يمكن عمل كمادات على الجيوب الأنفية، مؤكدًا أهمية تناول الأطعمة المقوية للمناعة كالفواكه ومنها الموز، والفلفل الرومى لما يحتوى على فيتامين «سي»، والجزر والفلفل الأسمر، موضحًا أن الأطعمة والمشروبات مهمة عند نزلات البرد لتقوية الجهاز المناعي للجسم لمواجهة كل الأمراض المعدية.

متابعة الأرصاد الجوية

وناشد استشاري المناعة والحساسية المواطنين خلال هذه الفترة بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا للوقاية من الإصابة منها، ومتابعة الأرصاد الجوية لمعرفة أحوال الطقس ودرجات الحرارة وارتداء الملابس الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على جميع التساؤلات والاستفسارات والرد عليها من مصادرها الرسمية.