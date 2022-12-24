«متحدث الصحة»: تطوير المستشفيات العامة ووحدات طب الأسرة لخدمة المواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، هناك توجيهات رئاسية بتطوير المستشفيات العامة التي تقدم خدماتها بشكل مجاني للمواطنين.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات متعلقة بتطوير الرعايات على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

اتجاه لتطوير وحدات طب الأسرة

وأضاف أن هناك اتجاه لتطوير وحدات طب الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه التطويرات تعكس دعم القيادة السياسية ورفع معاناة على المرضى وتقليل الضغط على المستشفيات.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وبشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أكد «عبدالغفار» أن هناك انخفاض في أعداد إصابات الفيروس على مستوى محافظت الجمهورية، وعلى المواطنين خلال فترة احتفالات رأس السنة الجديدة الحظر من الأمراض التنفسية.

وأوضح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وانخفاض أعداد الإصابات لا يعني اختفاؤ، لكن الفيروس في مرحلة خمول، وأي تحورات تثبت أن الفيروس لديه رغبة في البقاء حتى إن لم تظهر متحورات جديدة في مصر.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين بأهمية الحصول على لقاحات كورونا، خاصة الجرعة التنشيطية، لقدرتها على تعزيز الجهاز المناعي للجسم، وكذلك الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية عدا الأطفال تحت سن الـ 6 شهور، مطمئنًا المواطنين أنه لا تعارض بين الحصول على اللقاحين في توقيت واحد.

وأكد أن جميع اللقاحات متوافرة سواء لقاح كورونا أو الإنفلونزا في العديد من الصيدليات أو الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا».