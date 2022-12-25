سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم

استقرت العملة الأمريكية لليوم الخامس على التوالي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري دون تغيير في حركة البيع والشراء، وسط ترقب من قبل المهتمين بسعر العملة.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، اليوم، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 24.75 جنيه مقابل البيع، و24.65 جنيه مقابل الشراء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

سجل سعر عملة واشنطن ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري إلى 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي اليوم، نحو 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك مصر اليوم نحو 24.64 للشراء، و24.69 جنيه للبيع،

سجل بلغ سعر الدولار بالمصرف المتحد اليوم 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع،

سجل بلغ سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB نحو 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.