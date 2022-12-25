أسعار الأرز اليوم.. طن «السائب» بـ14 ألفا و150 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2022، قد شهدت استقرارا في أسعار الأرز الشعير أو الأرز الأبيض، ليسجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه، واستقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و350 جنيها، وسط استقرار الأسعار لهما على مدار 6 أيام متتالية.

وسجلت أسعار الأرز الأبيض استقرارها ليسجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة بـ14 ألفا و150 جنيها، وسجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض الحبة بواقع 15 ألف جنيه، كما سجَّل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة 12 ألفا، وذلك داخل الأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأشار الدكتور إسماعيل الرفاعي، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، قد شهدت استقرارا لجميع أنواع الأرز سواء الشعير منها، أو الأرز الأبيض، وهو أمر يعود على المواطنين بالنفع، ويرجع ذلك نتيجة تكثيف عدد من الحملات الرقابية التموينية المنتشرة في كل ربوع المحافظات بهدف ضبط حركة السلع وأسعار المنتجات الزراعية مثل الأرز.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات والمنتج

وأوضح الرفاعي، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، قد شهدت تراجعا، وذلك نتيجة كثافة المعروض من الأرز الأبيض في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 6 ملايين طن أرز شعير سنويا والذي ينتج عنها نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو الأمر الذي يغطي استهلاك السوق المحلية ويحقق فائضا من الأرز الأبيض نحو 700 ألف طن خلال موسم حصاد لعام 2022 الجاري.