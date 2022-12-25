محلل اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا استفادت من ارتفاع سعر النفط في السنوات الماضية

قال أحمد ياسين، المحلل الاقتصادي، إنّ روسيا استفادت بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الماضية، فضلًا عن فرض موسكو للتعامل بالروبل خلال عمليات شراء الغاز الطبيعي، ما يفسر سرعة تعويض العملة الروسية لخسائرها التي مُنيت بها خلال بداية الأزمة.

ارتفاع مبيعات الغاز الروسي للصين والهند

وأضاف «ياسين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الصين والهند على وجه الخصوص، أسهم أيضًا في عدم توقف صادرات روسيا من الطاقة، حتى في ظل العقوبات التي وقّعت عليها من قِبل الغرب.

وذكر الخبير الاقتصادي، أنّ الاقتصاد الروسي لا يمكن معاقبته، خاصة أنّه يعتمد بصفة أساسية على بيع السلع، مؤكدًا أنّ الاقتصاد العالمي لا يمكنه السير بوتيرته الطبيعية دون هذه السلع الروسية، ولا تزال تأثيرات العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي لم تُظهِر ما كان يأمله الغرب، والذي كان يراهن عليها ككارت ضغط على الروس من أجل إيقاف الصراع العسكري مع أوكرانيا، إلا أنّه خلال العشرة أشهر الماضية، لم تجلب العقوبات جديدًا على مستوى الصراع الأوروبي الروسي.