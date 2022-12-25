«تموين كفر الشيخ»: توريد 39 ألفا و269 طن أرز خلال الموسم الحالي

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، توريد 39 ألفا و269 طنا و163 كيلو جرام أرز شعير منذ بدء موسم التوريد وحتى صباح اليوم الأحد.

21 موقعا لتجميع الأرز

ومن جانبه، قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي باسم المديرية، في بيان له، إنه يتم استلام محصول الأرز الشعير خلال موسم 2022 الحالي، من خلال 21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مضارب كفر الشيخ، وكذلك 81 مضربا تابعة للقطاع الخاص ومتعاقدة ضمن المنظومة الحالية.

متابعة مواقع استلام وتجميع الأرز

وأضاف «الهابط»، أن هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد على مدار الساعة، والمرور عليها وحل أي مُشكلات قد تواجه بعضها، ويتابع عمل هذه الغرفة بشكل يومي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

انتظام صرف مُستحقات المزارعين والموردين

وأكد «الهابط»، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، شدّد على انتظام صرف مُستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.