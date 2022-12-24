وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان موقع إنشاء المدينة الشبابية بسخا

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا، كان فى استقبالهم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب و الرياضة لمتابعة حجم الإنجاز و تطور الأعمال الإنشائية به ضمن جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

حضر الجولة المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام .

المدينة الشبابية في كفر الشيخ

واستمع وزير التنمية المحلية واللواء جمال نور الدين الي شرح حول الموقف التنفيذي للمدينة الشبابية ومعدلات التنفيذ .

دعم وتنمية قدرات الشباب

وأكد محافظ كفر الشيخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى اهتماماً كبيراً بملف تنمية و دعم قدرات النشء والشباب و تسعى جاهدة لتقديم كافة الخدمات و تسخير الإمكانيات المتاحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بكافة مدن وقرى مصر ، و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن إنشاء مركز التنمية الشبابية بالمحافظة جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون منارة رياضية و مقصداً جديداً لأبناء المحافظة .

و قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة وزير التنمية المحلية لموقع إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا يأتي ضمن جولة تفقدية تشمل عدد من المشروعات التنموية على أرض المحافظة بالإضافة إلى حضوره لتوزيع أجهزة عرائس ل 27 عروسا وعريسا ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أضاف المحافظ ان زيارة الوزير تعد دليلاً واضحاً لدعم الدولة المصرية للرياضة، إلى جانب كونه إضافة قوية لملاعب المحافظة فى ظل دعم القيادة السياسية للرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، معرباً عن سعادته بإقامة هذا الصرح الرياضي الذي يعد إسهام جديد فى خطة الدولة نحو صناعة الأبطال الرياضيين وإعدادهم وفق أحدث البرامج التدريبية .

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تسلمت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى قطعة ارض مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا لإقامة مركز التنمية الشبابية طبقا لقرار محافظه كفر الشيخ رقم 1582 بتخصيص مساحة 5.35 فدان بحي سخا شرق مدينة كفر الشيخ والواردة ضمن قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 107 لسنة 2021م بإزالة صفة النفع العام وإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح محافظة كفر الشيخ لإقامة المركز.