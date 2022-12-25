في أول ظهور له بعد زواجه.. مروان خوري يكشف سبب تأخره: قرار مش سهل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً عن زواج الفنان مروان خوري، سرا دون الإعلان بشكل رسمي، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دعاه إلى الظهور عبر إحدى الفضائيات برفقة زوجته في أول ظهور إعلامي لهما، موخرا.

وكشف الفنان مروان خوري، خلال لقاء تليفزيوني، عن زواجه، والسبب وراء تأخره في الارتباط، كل هذه السنوات، قائلا: «اتأخرت فعلا لأنه قرار مش سهل وفكرت فيه كتير».

زواج مروان خوري

وتابع الفنان مروان خوري، قائلا: «مش المفروض إن الشخص يتزوج لأنه لازم يعمل كدا، يتزوج وقت ما يحس إنه جاهز وكلنا بنجهز في أوقات مختلفة كلنا بنتوافق مع أشخاص معينة بس وقت اللي بيصير فيه شخص معين بيخليكي تحس إنه لا لازم».

يذكر أن الفنان مروان خوري، كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «مهلا على قلبي»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، حيث بلغت نسبة مشاهدتها 7 ملايين مشاهدة وهي من كلماته وألحانه وتوزيع ومكساج داني خوري.