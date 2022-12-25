الطقس اليوم في المنوفية.. سقوط أمطار بنسبة 70% وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالمنوفية اليوم، موضحة في بيان، أن البرودة تسيطر على أغلب مراكز محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن الطقس بارد نهارًا ومائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على أغلب مراكز المحافظة.

حالة الطقس في المنوفية

وأكدت الأرصاد أن الطقس في المنوفية يكون مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، مشيرة أن محافظة المنوفية ستشهد طقسا غائما وأمطار متوسطة نهارًا، قد تكون غزيرة مساءً بنسبة حدوث 70%.

درجة الحرارة اليوم في المنوفية

وكشفت الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم في المنوفية، موضحة أن درجة العظمى 19، والصغرى 14 درجة.

مواجهة تقلبات الطقس

ومن جانبها، واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الاستعداد لاستقبال موسم الأمطار والسيول، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الأمطار المحتملة، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحي، واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.