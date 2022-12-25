حالة الطقس اليوم في المحافظات.. أمطار غزيرة ورياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا حول حالة الطقس اليوم في المحافظات التي تشير إلى استمرار موجة الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على بعض محافظات السواحل الشمالية، بالإضافة إلى نشاط للرياح وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تمتد إلى القاهرة الكبرى حيث تتعرض إلى سقوط أمطار على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات تشير التوقعات إلى تعرض شمال الوجه البحري إلي طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار غزيرة إلي متوسطة.

فيما تتعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا مائل إلى البرودة في أول الليل بارد في آخره مع سقوط أمطار.

طقس اليوم الأحد في المحافظات

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الأحد في محافظات السواحل الشمالية الغربية يكون مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع تكون الغيوم الجزئية وسقوط أمطار ونشاط للرياح.

وجاء طقس محافظات السواحل السواحل الشمالية وشمال سيناء مائل إلى البرودة ليلا ونهارا مع سقوط أمطار غزيرة وتكون الغيوم الجزئية.

وتشهد اليوم الأحد محافظات جنوب الصعيد طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح والليل وتكون الغيوم، فيما جاء طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر لطيفا في الصباح معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع نشاط لحركة الرياح.

ويشهد طقس محافظات شمال الصعيد سقوط أمطار مع نشاط للرياح وتكون الغيوم الجزئية على أن يكون الطقس بارد ليلاً ونهارا.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد جاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 19 درجة، الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة، الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 21 درجة، الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة، الصغرى 9

جنوب الصعيد العظمى 22 درجة، الصغرى 12 درجة.