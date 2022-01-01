طقس المنوفية.. نهار مشمس وشبورة على الطرق وتساقط أمطار خفيفة

شهدت محافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار خفيفة، ثم سطوع الشمس، مع وجود شبورة، بعد موجة من الطقس السيئ شهدته محافظة المنوفية أمس الجمعة، مثل باقي المحافظات، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وزادت السحب والغيوم، فضلا عن سقوط الأمطار بشكل متواصل.

إزالة تراكمات مياه الأمطار

وكثفت الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، التواجد الميداني في الشوارع والقرى والمدن لشفط تجمعات مياه الأمطار، وتسهيل حركة مرور السيارات والأفراد، وتم الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والوحدات المحلية للمساعدة في رفع مياه الأمطار المتجمعة.

تحذير المواطنين بالابتعاد عن محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ومسؤولي شركة مياه الشرب، والأجهزة التنفيذية، على التواجد الميداني في الشوارع لحل المشاكل وإزالة المعوقات، محذرا الأهالي بضرورة التباعد من محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة حفاظا علي حياتهم.

مكافأة لعمال النظافة في المنوفية

وتابع محافظ المنوفية، أعمال شفط تجمعات مياة الأمطار من الشوارع، وقام بتوزيع بطاطين على عمال النظافة وصرف مكافأة لهم، لدورهم البارز في شفط تجمعات المياه منذ ليلة أمس حتى الآن في ظل موجة الطقس السيئ، كما وجه بحصر شامل لكافة احتياجات المركز من سيارات الشفط والمعدات اللازمة متنوعة الأحجام، لوضعها كأولوية أولى بخطة العام الجديد للوصول لكل بؤر تجمعات المياه بالقرى.