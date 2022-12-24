إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثمانها في الترعة بقنا

أحالت محكمة جنايات قنا، اليوم أوراق عاطل إلى فضيلة المفتي بتهمة قتل طفلة وإلقاء جثتها داخل ترعة المفرجية في قوص، جنوب محافظة قنا.

جاء الحكم في جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر الأمير، وياسر عرفة وأمانة سر أحمد جمال، ومحمد عبدالعزيز.

الواقعة ترجع إلى شهر أغسطس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا إخطارًا من قوات الأمن بمركز شرطة قوص بالعثور على جثة الطفلة المتغيبة، ملك أحمد حساني، 5 أعوام، بها خنق بالرقبة وملقاة داخل ترعة بالقرب من القرية.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم في الواقعة عرفة.م.ح، أحد أهالي القرية، استدرج المجني عليها بسبب سرقة قرطها الذهبي، وخنقها فضلا عن إلقاء جثتها في الترع.

على الفور في وقتها تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة بهدف سرقة قرطها الذهبي.

وقررت جهة التحقيق، أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 19230 لعام 2022 جنايات قوص، والمقيدة برقم 2159 لعام 2022 كلي قنا .

وقضت هيئة المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي على أن يتم النطق بالحكم في يوم 25 فبراير من العام المقبل 2023.