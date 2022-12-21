إصابة مسجل خطر وضبط آخر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين مقيمان بالشرقية ، "مطلوب ضبطهم وإحضارهم لإتهامهم فى واقعة مقتل أحد الأشخاص بالشرقية بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام و الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية تم إستهدافهما ، وحال إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل مما أسفر عن إصابة أحدهما وضبط الآخر وبحوزتهما 2 بندقية آلية – 4 خزائن – عدد من الطلقات النارية – 6 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع، وأضاف أحدهما بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع متهمان آخران لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.