رئيس الاتحاد المصري للهجن: سباق طور سيناء انتهى بنجاح كبير

قال عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، إن نهائي سباق الهجن المقام في طور سيناء بمشاركة 5 محافظات انتهى بنجاح كبير، حيث شارك به أكثر من 200 مشارك في السباق.

محافظة جنوب سيناء أمر بتدشين ميادين للتدريب في شرم الشيخ

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للهجن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «جنوب سيناء تتمتع بميادين طيبة، ومحافظ جنوب سيناء أمر بتدشين ميادين للتدريب في شرم الشيخ».

نستعد للمهرجان الكبير وهو البطولة المصرية الإماراتية

وتابع رئيس الاتحاد المصري للهجن، «نستعد للمهرجان الكبير وهو البطولة المصرية الإماراتية في شرم الشيخ بحضور مستوى رفيع من قيادات دولتي مصر والإمارات ومن المتوقع أن يشارك فيه 1500 مشارك من مصر».

مستوى طيب ظهرت به الهجن في طور سيناء

وواصل رئيس الاتحاد المصري للهجن: «مستوى طيب ظهرت به الهجن في طور سيناء، عدد كبير من القبائل التي توافدت إلى طور سيناء، والآن كثير منهم سيقيمون في شرم الشيخ استعدادا للبطولة بعد شهر إن شاء الله».