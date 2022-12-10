10 معلومات عن مضمار الهجن بشرم الشيخ.. يستضيف سباقا دوليا يناير المقبل

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إنه يجري وضع الخطوط العريضة للسباق الدولي للهجن الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر القادم، بمشاركة 18 دولة عربية، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال تطوير مضمار الهجن الذي أصبح إضافة قوية لمدينة السلام، حيث يحافظ على هوية أهالي سيناء.

دعوة القبائل العربية

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة دعوة كل القبائل العربية الموجودة في مصر والوطن العربي، مؤكدا أن إجمالي المشاركين في السباق يتعدى 1000 متسابق.

معلومات عن مضمار الهجن

- يقع في منطقة السفاري بشرم الشيخ.

- مساحة المضمار بعد التطوير مليوني متر مربع.

- يشمل منصة للضيوف، أنشئت حديثا لاستقبال الرؤساء والملوك.

- مزود بأعمدة إنارة لإقامة سباقات ليلية.

- يضم مضمارا للفروسية.

- يضم قرية التراث البدوي.

- يضم مسجدا يسع 2000 شخص.

- يحتوي على وحدة بيطرية لمتابعة الحيوانات المشاركة في السباقات.

- جرى تطوير المضمار على مرحلتين.

- بلغت تكلفة المرحلتين 200 مليون جنيه.