تنظيم نهائي سباق الهجن في طور سيناء بمشاركة 5 محافظات «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تنظيم نهائي سباق الهجن بطور سيناء بمشاركة 5 محافظات».

وبحسب التقرير، اُختتمت فعاليات سباق الهجن بمدينة طور سيناء وشارك فيه متسابقون من جنوب وشمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والسويس بـ170 جملا بمضمار الهجن في منطقة سهل القاع، والذي يبلغ طوله 5 كم وعرضه 30 مترا.

مضمار الهجن بشرم الشيخ أحد أفضل مضامير السباق

وسباق الهجن بطور سيناء يعتبر تمهيدا للسباق العالمي الذي سيُجرى في مضمار شرم الشيخ في العشرين من يناير لمدة 4 أيام متواصلة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع الذكرى الثالثة لافتتاح المضمار الذي يعد واحدا من أفضل مضامير السباق على مستوى الوطن العربي.

تفاصيل البطولة الدولية العربية الأولى للهجن

ومن المقرر، أن تشارك العديد من الدول العربية في البطولة الدولية العربية الأولى للهجن والتراث، في مقدمتها الإمارات والسعودية الكويت والأردن وقطر وعمان إلى جانب أندية الهجن والفروسية بمحافظات شمال وجنوب سيناء وقنا وأسوان والأقصر ومطروح والسويس والإسماعيلية والشرقية والوادي الجديد.