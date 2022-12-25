أستاذ تنمية بشرية يوضح أهمية التقدير والتحفيز المعنوي للإنسان

لا شك أن قيمة التقدير مهمة في حياة الإنسان، لأنها تساعده على الشعور بالرضا عن نفسه، وقد أشار الدكتور محمد رجب، أستاذ التنمية البشرية، إلى أهمية التقدير والتحفيز المعنوي للإنسان، مضيفًا أن هناك عدة دراسات أجريت في ذلك السياق، منها على السيدات وعُمال المصانع، وكانت نتائجها تشير إلى أن هناك تفضيل عام للتقدير المعنوي مقابل المادي.

وضرب «رجب» مثالًا بأن التقدير المعنوي لدى النساء مهمًا، لدرجة أن 82% من السيدات يفضلن الحصول على التقدير من شريك الحياة، وفي حال عدم الحصول عليه يكون من الأفضل عدم خوض تجربة الزواج، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الخاصة بذات السياق.

التحفيز المعنوي مهم للغاية بالنسبة للإنسان

وقال «رجب»، خلال حواره عبر فضائية «اكسترا نيوز»، إن التحفيز المعنوي والتقدير مهمان للغاية بالنسبة للإنسان حتى لو كان بأبسط الوسائل، لأن الصراعات والضغوطات التي نواجهها يوميًا في حياتنا تحتاج إلى بعض الكلمات الطيبة والتقدير حتى نستطيع تخطيها.

لا يمكن توحيد نظام تعامل مع الجميع

ولفت أستاذ التنمية البشرية، إلى أنه عند اختيار المعيدين في الجامعات لا يُشترط أخذ الطالب الأول على الدفعة لأنه من الممكن أن يكون شخصية انطوائية غير اجتماعية، موضحًا أنه من الممكن اختيار الطالب التاسع على دفعته لتعينه كمعيد باعتبار أن أوائل الدفعة متفوقين ومتميزين في الناحية العلمية، وما يفصل بينهم هو سماتهم الشخصية.

وأوضح أنه لا يمكن توحيد نظام تعامل مع الجميع لأن هناك اختلاف في السمات الشخصية والمهارات والقدرات بين الأشخاص، مدللًا على ذلك أن بعض الأشخاص يفضلون التقدير المعنوي وآخرين يفضلون التقدير المادي.