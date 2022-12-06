أستاذ تنمية بشرية لـ إيمان الحصري: اختيار الوظيفة المناسبة وتقبل الدخل أساس نجاح الموظف

قال الدكتور أحمد قدوس، أستاذ التنمية البشرية، إن الشخص في عمله يمتلك شيئين يجعلانه سعيدا، وأن يكمل في البيئة المحيطة، أول هذه الأشياء هي أن يكون اختار الوظيفة بشكل صحيح، وثاني هذه الأشياء هي أن يكون متقبل الدخل المادي من الشركة.

تكوين صداقات بحدود في العمل حافز لتقديم أفضل أداء

وأضاف «قدوس»، خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يجب على الشخص أن يكون على علاقة طيبة بالبيئة المحيطة به، والتحدث معهم بشكل إيجابي، وأن يجعل أفكار عمله هي أفكار النجاح.

وتابع: «ما المانع في تكوين صداقات بحدود في العمل، وليس الند والضد، وإذا واجهت شخصا يحاربك أو يتسبب لك لمشكلات في المؤسسة يجب أن تفكر بأنه أكثر شخص سيحافظ عليك في بيئة العمل الخاصة بك».

الشخص الذي يسرق أفكارك سيحافظ على وجودك

وواصل: «إذا حصل زميلك على أفكارك أو يؤذيك أو يضرك لكن في النهاية ينجح بوجودك أنت وسيحافظ عليك ولم يتركك ترحل، يسرق أفكارك لكن يعلم هو والمحيط في العمل بأنه يحصل على أفكار شخص آخر ويعرفون أيضا بأن الشخص الآخر مبدع ولديه إنجازات».

واستكمل: «يوجد فارق كبير بين ما ترغب فيه وما هو يرغب فيه ونحن الاثنين ما نرغب فيه، وهذه الجزأية هامة فقد يكون هناك صراعات ما بين المدير والموظف أو الزملاء الموظفين وبالتالي تكون بيئة العمل سلبية للغاية، فالمدير هدفه الشغل ينجح وانت هدفك الشغل نفسه ينجح، وهدف المؤسسة والشركة يبعث على الطرفين بالسعادة».