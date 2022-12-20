خبير تنمية بشرية: تحميل الأطفال المسؤولية يكون بعد الـ10 سنوات

قال الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن الأطفال في المراحل الأولى من حياتهم لا يستوعبون فكرة تحمل المسؤولية، إذ أن الأطفال وحتى عمر الـ10 سنوات لا يمكنهم تحمل المسؤولية بالصورة المتعارف عليها عند الكبار، إنما يقتصر الأمر في هذه المرحلة المبكرة على توجيه الآباء لهم لتنفيذ بعض الأمور البسيطة مع الحديث معهم باستمرار على أن الآباء يستهدفون مصلحتهم، وبالتالي فإن الأطفال عليهم أن يستمعوا إلى الآباء، لافتًا إلى أهمية استبدال أسلوب الصراخ والتهديد لطلب الأشياء من الأطفال بأسلوب النصح والشرح لسبب تنفيذ هذه الأوامر.

الأطفال بعد عمر الـ10 سنوات يمكنهم تنفيذ بعض المسؤوليات

واضاف «إلياس» في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأطفال بعد عمر الـ10 سنوات يمكنهم تنفيذ بعض المسؤوليات البسيطة كترتيب السرير بعد الاستيقاظ من النوم، مشددًا على ضرورة عدم استخدام العنف عند توجيه المسؤوليات للأطفال، إذ من الضروري أن يترك الآباء للاطفال الوقت اللازم لتنفيذ هذهع المسؤوليات مع تقديمهم للمساعدة حال احتاج الأطفال لذلك.

التأكد من أن الأوامر والمسؤوليات سهلة التنفيذ

وأوضح خبير التنمية البشرية، أنه من الضروري التأكد من أن الأوامر والمسؤوليات التي سيطلبها الآباء من أطفالهم سهلة التنفيذ، فلا يمكن الطلب من الطفل ترتيب ملابسه أو وضعها على الشماعات وهو لا يستطيع الوصول إلى هذه الأرفف أو الشماعات، لافتًا إلى أهمية أن تتضمن المسؤوليات اهتمام الطفل بنظافته الشخصية من غسل أسنانه وتغيير ملابسه وغسل الوجه واليدين.