ضبط 83 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
11:47 ص | الأحد 25 ديسمبر 2022
أرشيفية
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 83263 مخالفة مرورية متنوعة.
25264 مخالفة تجاوز السرعة
تم ضبط 25264 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،271 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 4 مخالفات شروط الترخيص .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.