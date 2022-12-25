ضبط 83 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة..وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 83263 مخالفة مرورية متنوعة.

25264 مخالفة تجاوز السرعة

تم ضبط 25264 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،271 مخالفة السير بدون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 4 مخالفات شروط الترخيص .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.