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«الداخلية» تضبط 67 ألف مخالفة مرورية.. منها 16 ألفا بسبب تجاوز السرعة

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

ضبط 67008 مخالفة مرورية

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (67008) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:(16912) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.(218) مخالفة السير بدون تراخيص.(3) دراجات نارية مخالفة.(29) مخالفة موقف عشوائى.(49) مخالفة شروط الترخيص .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات