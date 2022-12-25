«السياحة»: تركيب الإنذار المبكر في الفنادق المصرية قبل حلول مارس المقبل

قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، إنّ الوزارة تلقت خطابا من أمين عام مجلس الوزراء، بشأن ربط المنشآت الفندقية بأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية بأقصى سرعة، وتركيب الإنذار المبكر بالفنادق في موعد أقصاه 1 مارس المقبل، لافتا إلى أنّ تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص منظومة حماية السياح الأجانب خلال تنقلاتهم داخل مصر.

ربط المنشآت الفندقية بأقسام الشرطة

من جانبه، شدد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، خلال المنشور الدورى رقم 206 لعام 2022 الذي أُرسل إلى فنادق الجمهورية، على ضرورة تركيب الفنادق لأجهزة الإنذار المبكر قبل حلول مارس المقبل، فضلا عن سرعة الانتهاء من ربط المنشآت الفندقية بأقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

استطلاع رأى الفنادق حول المشاركة بـ3 معارض سياحية

وفي سياق متصل، طالبت هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، باستطلاع رأي أعضائها في الاشتراك بالمعارض السياحية التالية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وهي معرض otm المقرر عقده في مدينة مومباي الهندية، في الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، ومعرض جدة للسفر والسياحة والمقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 19 إلى 21 فبراير 2023، ومعرض WTM Sao paulo، الذي يقام بمدينة ساوبولو البرازيلية في الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل.

وأضافت الغرفة أنّ الاستبيان الذي طالبت بإجرائه هيئة تنشيط السياحة، يأتي تنفيذا للاستراتيجية الترويجية للهيئة، التي تهدف إلى التواجد بالأسواق السياحية التي أظهرت المؤشرات وجود نمو في أعداد السياح الوافدين من الدول التي تستضيف تلك المعارض، والتي تدرس الهيئة المشاركة بها بجناح مصري يضم تحت مظلته الفنادق وشركات السياحة المصرية.