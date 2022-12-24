طقس الإسكندرية الآن.. استقرار نسبي وتوقعات بعودة الأمطار غدا 

يشهد طقس الإسكندرية الآن استقرارا نسبيا وهدوءً للأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية مع فجر اليوم حتى فترة الظهيرة، ذلك الاستقرار أتاح فرصة لرجال الصرف الصحي من أجل إعادة التطهير في الأماكن التي حدثت بها تجمعات مياه خلال الأمطار الغزيرة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية في الوقت الراهن يشهد تواجد السحب الرعدية الممطرة والتي تتمركز على مناطق من السواحل الشمالية، ما يتبعه توقعات بسقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا مع الساعات المتقدمة من مساء اليوم وصولا إلى فجر غدا.

تطهير الشوارع مع طقس الإسكندرية الراهن

الهدوء النسبي في طقس الإسكندرية الراهن تبعه فرصة لرجال الصرف الصحي من أجل إعادة التطهير في الأماكن التي حدثت بها تجمعات مياه خلال الأمطار الغزيرة، بحسب تصريحات اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية ل«الوطن»، مؤكداً على استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ.

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أنه بناء على تقرير الأرصاد، بعدم استقرار حالة الجو وتوقعات سقوط أمطار، جرى نشر 152 سيارة ومعدة بمختلف المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار لم تستوعبها شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية.

أمطار الإسكندرية غدا

ومن المتوقع ان يشهد طقس الإسكندرية غدا الاحد 25 ديسمبر 2022 امطار متوسطة الشدة تغزر خلال فترة الفجر ثم تقل تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، لتكون أمطار الإسكندرية غدا بنسبة حدث 60% تقريبا.